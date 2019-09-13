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Ceza var, denetim var, yol veren yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 12:44 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildi.

Akif ÖZDEMİR- Can ÇELİK/ ADANA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildi. Adana'da caddelerdeki yaya geçidinde öğrencilerin karşıya geçişi sırasında sürücülerin kurala uymayıp, yol vermediği gözlenirken öğrenciler de sürücülerin yol vermemesinden yakındı ve sadece okul önlerindeki yoğun geçişlerde zorunlu olarak yol vermek zorunda kaldığını anlattı.

'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla kampanyalar başlatılırken tüm şehirlerde trafik ekipleri yaya geçitlerinde yayalara öncelik verip verilmediğini denetlemeye başladı. Yaya geçitlerine yayalara öncelik vermeyen sürücülere ise 488 TL ceza yazıldı. Para cezası ve kampanyalara karşın eğitim öğretim yılının ilk günlerinde Adana'da cadde ve sokaklarda yaya geçitlerinde öğrencilere sürücülerin genellikle yol vermediği gözlendi. Okul önlerindeki toplu geçişlerde öğrencilere yol verilirken, öğrencinin daha az sayıda geçtiği yaya geçitlerinde ise bu kurala sürücülerin uymaması dikkat çekti.

Merkez Seyhan ilçesinde okul ve dershanelerin yoğun olduğu Atatürk Caddesi'nde son ders zilinin çalmasıyla okuldan çıkan öğrenciler, karşıdan karşıya geçmekte oldukça zorlandı. Yaya geçidinde bekleyen öğrencilere öncelik sağlanmazken, kimi öğrenciler de araçların arasından koşarak karşıya geçti. Ancak kentin kuzeyindeki ekonomik seviyenin yüksek olduğu bölgelerde sürücülerin öğrencilerin yaya geçidine ulaştığı anda durup, karşıya geçmesini bekledi.

KALABALIK OLURSA YOL VERİYORLAR

Lise 2'nci sınıf öğrencisi İlhan Kanveren, "Kırmızı ışıkta geçmezsen sorun olmuyor. Bazen sürücüler kurallara uymuyor. Kalabalık olursa yol veriyorlar, tek görünce çok dikkate almıyorlar" dedi. Otomobil sürücüsü Özkan Atar ise "Yayalara tabii ki öncelik tanıyoruz. Şoförler biraz daha dikkatli olmalı. Yayalara öncelik vermeli" diye konuştu. Yaya geçidinde duran birçok sürücü ise yayalara öncelik verilmesinin doğru bir karar olduğunu, özellikle öğrencilerin çıkış saatinde daha dikkatli olunmasını istedi.

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