HABER

Ceza yazan polise balalayka ile konser verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 11.11.2019 13:32 | Son Güncelleme

Rusya’da alkollü olduğu belirtilen sürücü, alkol testini reddedince ceza yedi.

Vahdet AYAZ, (DHA)- Rusya’da alkollü olduğu belirtilen sürücü, alkol testini reddedince ceza yedi. Sürücü, polisin ceza yazdığı sırada balalayka adlı enstrümanını eline alarak şarkı söyledi. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Olay, Rusya’nın başkenti Moskova’da meydana geldi. Trafik polisi tarafından durdurulan sürücü, polisin alkol testini reddetti. Polis ise ceza yazmaya karar verince, alkollü olduğu belirtilen sürücü aracından Lavta ailesinden Rusya'ya özgü bir telli çalgı türü olan Balalayka adlı enstrümanını çıkarak polise küçük çaplı bir konser verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok sayıda beğeni aldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBurak Özçivit ve kardeşinin inanılmaz benzerliğiBurak Özçivit ve kardeşinin inanılmaz benzerliği
Sri Lanka Devlet Başkanı, görevini bırakmasına bir hafta kala İsveçli kadın turisti öldüren idam mahkumunu affettiSri Lanka Devlet Başkanı, görevini bırakmasına bir hafta kala İsveçli kadın turisti öldüren idam mahkumunu affetti
Avustralya’da devam eden yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildiAvustralya’da devam eden yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

Almanya'da bir ilk! Türk kökenli siyasetçi seçimi kazandı

Almanya'da bir ilk! Türk kökenli siyasetçi seçimi kazandı

Tecavüzle suçlanan ünlü isme kucak dansı yaptı!

Tecavüzle suçlanan ünlü isme kucak dansı yaptı!

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

Rusya'dan YPG açıklaması!

Rusya'dan YPG açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ay’a yolculuk için geri sayım

Ay’a yolculuk için geri sayım

Romanya'da cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti

Romanya'da cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti

İran'dan petrol açıklaması: Bulduk!

İran'dan petrol açıklaması: Bulduk!

Ülkede sular durulmuyor: 48 yaralı!

Ülkede sular durulmuyor: 48 yaralı!

İlk Türkiye kökenli büyükşehir belediye başkanı Belit Onay oldu

İlk Türkiye kökenli büyükşehir belediye başkanı Belit Onay oldu

ABD'den Irak'ta erken seçim çağrısı

ABD'den o ülkeye erken seçim çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.