HABER

Ceza yazan polise önce tepki gösterdi, ardından teşekkür etti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 14:23 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, kış lastiği denetiminde durdurulan kamyon sürücüsü Mehmet Ç., kendisine ceza yazan trafik polislerine tepki gösterdi.

Ceza yazan polise önce tepki gösterdi, ardından teşekkür etti

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM'da, kış lastiği denetiminde durdurulan kamyon sürücüsü Mehmet Ç., kendisine ceza yazan trafik polislerine tepki gösterdi. Cezanın tek kendisine kesildiğini öne sürüp öfkelenen sürücü, uygulamada diğer birçok araca kesilen ceza makbuzlarının kendisine gösterilmesi üzerine polislerden özür dileyerek teşekkür etti.
Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde toplu taşıma ve ticari araçlarda 'kış lastiği' uygulaması yaptı. Ekipler, Çorum- Samsun karayolunda yapılan uygulama kapsamında otobüs, kamyon, TIR ve ticari araçları durdurup lastikleri kontrol etti. Kış lastiği olmayan ve lastiğinin ebadı standartlara uymayan sürücülere para cezası da kesen polis ekipleri, lastiklerin değiştirilmesi konusunda da uyarılarda bulundu.
ÖNCE TEPKİ SONRA TEŞEKKÜR
Uygulama noktasında, kamyonunda kış lastiği takılı olmayan sürücü Mehmet Ç., ile trafik polisi arasında yaşanan diyalog da dikkat çekti. Sürücü Mehmet Ç, bahse konu yolda herkesin kış lastiği olmadan seyrettiğini ve sadece kendisine yazıldığını öne sürdüğü cezaya tepki gösterdi. Tepki üzerine ekipler, kamyon sürücüsüne uygulamada diğer araç sürücülerine kesilen ceza makbuzlarını gösterdi. Bunun üzerine ikna olan sürücü Mehmet Ç. "Allah razı olsun. Özür dilerim yanlış anladım" diyerek polis ekiplerine teşekkür etti. Ceza makbuzunu alan sürücü daha sonra, aracına binerek yoluna devam etti.

FOTOĞRAFLI

Ceza yazan polise önce tepki gösterdi, ardından teşekkür ettiCeza yazan polise önce tepki gösterdi, ardından teşekkür ettiCeza yazan polise önce tepki gösterdi, ardından teşekkür ettiCeza yazan polise önce tepki gösterdi, ardından teşekkür etti

PARTNERBu kez bikini bile giymedi!Bu kez bikini bile giymedi!
İnşatta bacakları kesik kedi ölüsü bulunduİnşatta bacakları kesik kedi ölüsü bulundu
Avukat Ayşe Tunç, gözyaşlarıyla uğurlandıAvukat Ayşe Tunç, gözyaşlarıyla uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye geçti!

MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye geçti!

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

İlginizi Çekebilir

Eşcinsel ilişki için gitti, hayatının şokunu yaşadı

Eşcinsel ilişki için gitti, hayatının şokunu yaşadı

6 erkek, 2 kadın! Fuhuş yaparken basıldılar

6 erkek, 2 kadın! Fuhuş yaparken basıldılar

Kato Dağı’nda aç kalan ayı Mehmetçiğe sığındı

Aç kalan ayı Mehmetçiğe sığındı

Tüm Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili flaş gelişme!

Tüm Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili flaş gelişme!

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlk günkü ihtişamıyla hala ayakta! Sadece 1 günde inşa edildi

İlk günkü ihtişamıyla hala ayakta! Sadece 1 günde inşa edildi

İhanet feci şekilde bitti! 'Karımı başka erkekle yakaladım'

İhanet feci şekilde bitti! 'Karımı başka erkekle yakaladım'

TIR, kırmızı ışıktaki araçları böyle biçti

Araçları böyle biçti! O anlar kamerada

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

'Ya cinsel ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Pilot öyle bir anons yaptı ki... 'Yayılmış durumdalar'

Akılalmaz 'yasak aşk' hikayesi! Komşusu babası, patronu ağabeyi çıktı!

Komşusu babası, patronu ağabeyi çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.