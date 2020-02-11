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Ceza yazan polise şoke eden sözler: Seninle çok pis uğraşacağım

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2020 16:17 | Son Güncelleme

Balıkesir’in en işlek caddelerinden birisi olan Anafartalar Caddesi üzerinde aracı ile ikinci sıraya park eden sürücü, polisle tartıştı. Ceza makbuzuna imza atmayan ve polisi şikayet edeceğini söyleyen sürücü, "Çok samimi söylüyorum. Seninle çok pis uğraşacağım" diyerek olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ceza yazan polise şoke eden sözler: Seninle çok pis uğraşacağım

Balıkesir’in merkez Karesi ilçesinin yoğun caddelerinden birisi olan Anafartalar Caddesi’nde ikinci sıra park tartışması yaşandı. İkinci sıraya park eden bir aracın sürücüsü polis ile tartıştı. Uzun süre durmadığını söyleyen sürücü babası ile telefonla görüşerek içinde bulunduğu durumla ilgili bilgi verdi.

"CİNAYET Mİ VAR, ONU MU ÇEKİYORSUNUZ?"

Polisin uzaktan kendisini gördüğünü ve ceza yazdığını iddia eden araç sürücüsü, daha sonra polisin hatalı parktan dolayı hazırladığı ceza makbuzunu reddetti. Makbuza imza atmak istemeyen kadın kendini görüntüleyen gazetecilere de "Cinayet mi var? Onu mu çekiyorsunuz? Çok komiksiniz gerçekten" dedi.

"SENİNLE ÇOK PİS UĞRAŞACAĞIM"

Ceza makbuzunu teslim alan sürücü, polis ile tartışmasını sürdürerek "Çok samimi söylüyorum. Seninle çok pis uğraşacağım" diyerek olay yerinden ayrıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Genç kadının görevi başındaki polise bu sözleri söylemesi olay yargıya taşındı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir trafik cezası polis

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
yüksek yerlerin altında yasıyor demekkı
İKİNCİ SIRA PARK HATA CEZA UYGUN..
Uğraşacağım diyeceğine itiraz edeceğim de, medeni ol..
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