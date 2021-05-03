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  4. Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

03.05.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisine getirilen yeni tedbir kapsamında tam kapanmanın başlaması denetimleri sıklaştırdı. Ataşehir'de oluşan araç kuyruğunda durdurulan sürücülerin belgeleri ve kimlikleri kontrol edildi. İzin belgesi bulunmayan ve polisleri yanıltmaya çalışan vatandaşlara ise cezai işlem uygulandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 günlük tam kapanmada denetimlerini sürdürdü. Güvenlik noktası oluşturan ekipler, araçları tek tek durdurdu. Araçlarda bulunan kişilerin gerekli izin belgelerinin olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca polisler vatandaşlara tam kapanma sürecinde muafiyet kazanmaları için e-devlet üzerinden çalışma izin belgesi almaları gerektiğini hatırlattı. Yapılan denetimler sırasında iş yeri sahibi olduğunu söyleyen bir vatandaş, görevli polis memurlarına yazarkasa fişi gösterdi ancak ceza yemekten kaçamadı.

"ŞİMDİYE KADAR FİŞ GÖSTERMEM YETERLİ OLUYORDU"

Ticari aracıyla denetime takılan vatandaş, "Belgelerim var, yazarkasa benim adıma olduğu için, fişini göstermem yeterli oluyordu şimdiye kadar. Esnafız çünkü dükkan benim üzerime. Yük nakli yapıyoruz, aracım ticari olarak geçiyor zaten. Lojistik ve nakliye muaf olduğu için şimdiye kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım" dedi.

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KİMLİK SORGUSU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Öte yandan, bir kadın sürücü ise yapılan kontrollerde polise basın kartı vererek denetim noktasından geçmek istedi. Yapılan incelemelerde basın kartının sahte olduğu anlaşıldı. Kartının gerçek olduğunu iddia eden kadın sürücü, kendisine ceza yazan polis ekiplerinin plakalarını cep telefonuna kaydetti. Yapılan kimlik sorgulamasında kadın sürücünün sabıkası olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kadın sürücüyü Dudullu Polis Merkezi'ne götürerek hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan işlem başlattı.

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İŞTE UYGULANAN PARA CEZASI

İki sürücüye de sokağa çıkma kısıtlaması süresinde dışarıda bulundukları için 3 bin 460 lira cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetim havadan da görüntülendi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Ataşehir tam kapanma

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