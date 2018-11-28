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Ceza yazılan öğretmen çığlık çığlığa bağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 15:19 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - FATİH'te ehliyetsiz araç kullanırken polis tarafından durdurularak ceza yazılan öğretmen çığlık çığlığa bağırdı.

İstanbul DHA - FATİH'te ehliyetsiz araç kullanırken polis tarafından durdurularak ceza yazılan öğretmen çığlık çığlığa bağırdı. Olay sabah saatlerine Balat Sahili'nde meydana geldi. Denetim yapan polisler bir kadın sürücüyü durdurarak ehliyetini istedi. Ehliyeti olmayan öğretmene ceza yazıldı. Araca ise el konuldu. Ceza yazılan ve aracına el konulan öğretmen çığlık çığlığa bağırdı. Polisler öğretmeni sakinleştirmek istese de başarılı olamadı. O anlar sosyal medyadan paylaşıldı.

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