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Ceza yazılan taksi sürücüsü: Vallahi fark etmedim, dalgınlığıma geldi

29.09.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlerde taksicilerin emniyet kemerleri ve ruhsatları kontrol edildi. Uygulamada, taksimetre açmadığı ortaya çıkan şoföre 888 TL, belediye ruhsatı kapalı olduğu anlaşılan 4 taksiye 7 bin 292 TL para cezası uygulanırken, kemeri takılı olmayan bir sürücü, ''Abi emniyet kemerinden yedik. Vallahi fark etmedim. Arabayı park ettik. Dalgınlığıma geldi. 196 TL ceza yazmış memur bey'' şeklinde konuştu.

Ceza yazılan taksi sürücüsü: Vallahi fark etmedim, dalgınlığıma geldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri Taksim Meydanı’nda dün taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimde taksilerin belgeleri, yolcu kapasiteleri, sürücülerin emniyet kemeri ve taksimetreleri tek tek kontrol edildi. Emniyet kemeri takmayan bir taksi şoförüne ise 196 TL idari para cezası uygulandı.

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Öte yandan, uygulama noktasında durdurulan bir taksi şoförünün taksimetre açmadığı ortaya çıktı. Şoföre 888 TL para cezası uygulandı. Aynı zamanda denetim noktasında durdurulan ve ruhsatı kapalı olduğu ortaya çıkan 4 taksiye 7 bin 292 TL para cezası uygulandı.

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“DALGINLIĞIMA GELDİ”

Emniyet kemeri takılı olmadığı için para cezası uygulanan taksi şoförü, “Abi emniyet kemerinden yedik. Valla fark etmedim. Arabayı park ettik. Dalgınlığıma geldi. Bagaj indirmiştim. 196 TL ceza yazmış memur bey” dedi.

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(İHA)

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Taksici Taksim Meydanı
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