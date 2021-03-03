Ceza yazmak isteyin polise 'Bu seferki uyarı olsun' dedi ama kurtulamadı

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimde bulundu. Atatürk Bulvarı’nda bir pasajda bulunan kuaförde çalışanların iş yerinin önünde yan yana taburelere oturarak sosyal mesafeyi gözetmeden çay içip yemek yedikleri görüldü. Polis koronavirüs tedbirlerine uyulmaması nedeniyle uyarıda bulundu.

Kuaförde çalışan Mükerrem T., "İçeride yeme, dışarıda yeme, biz nerede yemek yiyeceğiz" dedi. Mükerrem T. ardından, "Bu seferki uyarı olsun, bir dahaki sefere cezayı basın" diye istekte bulundu.

Polis sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gerekçesiyle iş yerine ceza yazdı.

(DHA)

