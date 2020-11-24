HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ceza yedi “Öteki tarafta görüşeceğiz” dedi

Ceza yedi “Öteki tarafta görüşeceğiz” dedi

24.11.2020 09:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim İstiklal Caddesi üzerinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ve zabıta ekipleri maske takmayan kişilere 900’er lira idari para cezası uyguladı.

Taksim İstiklal Caddesi üzerinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ve zabıta ekipleri maske takmayan kişilere 900’er lira idari para cezası uyguladı. Denetim sırasında bir vatandaş polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Bir genç 900 TL para cezası yazıldığını duyunca polis ekiplerine “Öteki tarafta görüşeceğiz” dedi.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Taksim İstiklal Caddesi üzerinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında zorunlu olmasına rağmen maske takmayan kişilere ekipler tarafından Umumi Hıfzısıhha Kanunu’na muhalefet suçundan 900’er lira para cezası kesildi. Denetimler sırasında maskesiz bir vatandaş isyan ederek polis ekiplerine zorluk çıkardı. Doktora gideceğini ve maske takmasının sakıncalığı olduğu söyleyen adam “Çantamda taşıyorum” diyerek cezadan sıyrılmaya çalıştı. Şahıs polis ekiplerine ise “ben buradan gideceğim” diyerek adresini vermek istemedi.

“Öteki tarafta görüşürüz”
Diğer taraftan caddede maske takmayarak sigara içen bir genç ise, “Yasaklardan haberim yok. Ben haber izlemem. 5,10 TL için sıkıntıya girmem yaptığın ayıp” diyerek şaşkınlık oluşturdu. Bunun üzerine genç, polis ekiplerine ceza tutarını sordu. Polis ekipleri ise 900 TL ceza yazıldığını söyleyince, bir polise yönelik, "Seninle görüşeceğiz, avukatlık ofisimiz var. İtiraz ederiz; olmazsa öteki tarafta haberleşiriz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Artan vakalara rağmen manzara değişmedi! Sokakta maske takmayanlar korkutuyorArtan vakalara rağmen manzara değişmedi! Sokakta maske takmayanlar korkutuyor
Daha önce böyle bir şey görmediniz! Daha önce böyle bir şey görmediniz!
1/

En Çok Okunan Haberler

Trump sonunda yenilgiyi kabul etti: Hazırım

Trump sonunda yenilgiyi kabul etti: Hazırım

DSÖ'den dikkat çeken açıklama: Tünelin sonunda ışık göründü

DSÖ'den dikkat çeken açıklama: Tünelin sonunda ışık göründü

İşte 2021 altın fiyatı tahmini!

İşte 2021 altın fiyatı tahmini!

Ünlü şeften eleştirilere yanıt: Gençler illa bir şeye özenecekse...

Ünlü şeften eleştirilere yanıt: Gençler illa bir şeye özenecekse...

10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var!

10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var!

Türk gemisine yapılan skandal müdahaleyle ilgili flaş açıklama

Türk gemisine yapılan skandal müdahaleyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Diğer Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz duyurdu: Karantina ihlali sayılmamaktadır

Bilim Kurulu üyesi duyurdu: Karantina ihlali sayılmamaktadır

Prof. Dr. Tevfik Özlü: Tedbirlere 2021'in sonuna kadar devam etmek zorundayız

'Tedbirlere 2021'in sonuna kadar devam etmek zorundayız'

MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon! Hizret Çalkın öldürüldü

MİT'ten operasyon! Hizret Çalkın öldürüldü

İSKİ su kesintisi 24 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi sorgulama

24 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 24 Kasım Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 24 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama

14 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Sayısal Loto sonuçları 23 Kasım 2020 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 23 Kasım Sayısal Loto sonuçları

82 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.