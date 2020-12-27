HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ceza yememek için ’ehliyetim yanımda değil’ dedi

Ceza yememek için ’ehliyetim yanımda değil’ dedi

27.12.2020 11:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de hafta sonu kısıtlaması denetimine takılan, daimi ehliyeti iptal edilmiş sürücüye 2 bin 474 TL para cezası kesildi.Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 karayolunda polis ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle denetim gerçekleştirildi.

Kocaeli’de hafta sonu kısıtlaması denetimine takılan, daimi ehliyeti iptal edilmiş sürücüye 2 bin 474 TL para cezası kesildi.
Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 karayolunda polis ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde polis ekipleri 34 FB 1276 plakalı otomobili durdurup ehliyet ve izin belgesi istedi. İzin belgesini gösteren sürücü Erol Bilici, ehliyetinin ise yanında olmadığını söyledi. Polis ekipleri durumdan şüphelenip sistemden ehliyet sorguladı. Polis ekiplerinin sorgulamasıyla sürücü Erol Bilici’nin 2001 yılından beri ehliyetinin daimi iptal edildiğini öğrendi.
Polis ekipleri sürücü Erol Bilici’ye ve araç sahibine ayrı ayrı 2 bin 473 TL para cezası kesti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil olduSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil oldu
Korkutan açıklama! 'Büyük depremlerin habercisi olabilir'Korkutan açıklama! 'Büyük depremlerin habercisi olabilir'
3 bin icra ve zabıt katibi alımı başvuruları başladı3 bin icra ve zabıt katibi alımı başvuruları başladı

En Çok Okunan Haberler

Kar temizlemek için lav silahı kullandı

Kar temizlemek için lav silahı kullandı

Yayının sona erdiğini düşünen İlber Ortaylı: Maşallah şuna bak

Yayının sona erdiğini düşünen İlber Ortaylı: Maşallah şuna bak

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

İkinci finalist belli oldu! Şef kaşık attı

İkinci finalist belli oldu! Şef kaşık attı

ABD'deki patlamada yeni gelişme

ABD'deki patlamada yeni gelişme

Biden'dan Trump'a çağrı: Yıkıcı sonuçları olur

Biden'dan Trump'a çağrı: Yıkıcı sonuçları olur

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Diğer Haberler

İzmir'e şehit ateşi düştü

İzmir'e şehit ateşi düştü

Korkutan açıklama! 'Bu depremler olası bazı büyük depremlerin habercisi olabilir'

Korkutan açıklama! 'Büyük depremlerin habercisi olabilir'

Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay! Prof. Dr. Şükrü Ersoy canlı yayında açıkladı

Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay!

Muğla Dalaman'da deprem! AFAD duyurdu

Muğla'da panik yaratan deprem

Elazığ'da deprem! (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Elazığ'da deprem!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.