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Ceza yememek için polisten kaçmayı düşünen vatandaş güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 15:04 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takma zorunluluğu gereğince uyarılara rağmen maske takmayan vatandaşlara para cezası yazıldı.

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takma zorunluluğu gereğince uyarılara rağmen maske takmayan vatandaşlara para cezası yazıldı. İlginç diyalogların yaşandığı denetimlerde maske takmayan bir vatandaş nüfus cüzdanı isteyen polise, “Keşke kaçsaydım. Hata ettim, siz beni yakalayamazsınız da en fazla sıkarsınız” dedi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun Tavsiye Kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine “Covid-19 Tedbirleri” konulu ek genelge gönderildi. Genelgeye göre, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacağı belirtildi.

Vatandaştan ilginç savunmalar
Maske takma zorunluluğuna uymayanlara ise 900 lira idari para cezası kesiliyor. Van Valiliği tarafından duyurulan kararla korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Valilik kararı gereğince İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maske takma konusunda vatandaşları birebir uyardı. Maske takmayan vatandaşlara İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası uygulandı. Maske takmayan vatandaşlar ise birbirinden ilginç savunmalarla hem şaşırttı hem güldürdü.

"Öyle bir kaçardım ki"
Ceza kesildikten sonra İHA muhabirine konuşan vatandaş, polisin maske takmayana ceza kesmekle iyi yaptığını savundu. Kendisinin de ceza yememek içinde polisten kaçmayı düşündüğünü ifade eden vatandaş, “Hak ediyoruz. Salgın bu kadar yayılmışsa takmamız lazım. Abime bir konu izah etmeye çalışıyordum. O yüzden maske takmadım. Cezadan kurtulmak için öyle bir kaçardım ki her türlü giderdim. Keşke kaçsaydım. Hata ettim, siz beni yakalayamazsınız da en fazla sıkarsınız. Çünkü ben çobanlık yapıyorum” diye konuştu.
Öte yandan restoranda çıktıktan sonra da maskesini takmayan ve polise yakalanan bir başka vatandaş da "Ben burada misafirim" şeklinde savunma yaptı. Polis ekipleri, gün boyu hem sosyal mesafe hem de maske takma konusunda denetimlerini sürdürecek.

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