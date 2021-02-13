HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ceza yiyeceğini düşünüp ağlayan kuryeye polis şefkati

Ceza yiyeceğini düşünüp ağlayan kuryeye polis şefkati

13.02.2021 13:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bir restoranda paket servisi yapan kurye, işe başlamadan 1 saat öncesi falezlerde balık tutmak isteyince polis engeline takıldı.

Antalya’da bir restoranda paket servisi yapan kurye, işe başlamadan 1 saat öncesi falezlerde balık tutmak isteyince polis engeline takıldı. Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşı döken kuryeye, kısıtlamadan muaf olduğu için cezai işlem uygulanmadı.
Bir restoranın paket servisçisi olarak çalışan Cenk Arıcan (26), iş saatine 1 saat kala balık tutmak için Muratpaşa ilçesi Yavuz Öcan Parkı’ndaki falezlere geldi. Kadı Yarı’ından falezlerin denizle buluştuğu kısma inen Arıcan’ı, bölgede uygulama yapan polis ekipleri fark etti. Arıcan, kendisine seslenen polis ekiplerinin uyarısını dinlemeyince deniz polisi devreye girdi. Limandan çıkış yapan ekipler, Arıcan’ı bulunduğu yerden bota alıp Kaleiçi Yat Limanı’na getirdi. Polisin tutanak hazırladığı sırada ceza yiyeceğini düşünen genç kurye, uzun süre gözyaşı döktü. Evrakların incelenmesinin ardından kısıtlamadan muaf tutulduğu anlaşılan kurye herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.
Ekip otosuna bindirilen kurye, işe gitmesi için tekrar şehir merkezine bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis baskın düzenledi! Böyle yakalandılarPolis baskın düzenledi! Böyle yakalandılar
Rapor yayınlandı: Vatandaşların 85.3'ü endişe duyuyorRapor yayınlandı: Vatandaşların 85.3'ü endişe duyuyor
Instagram karanlık mod nasıl açılır? Android ve iOS siyah mod açma işlemiInstagram karanlık mod nasıl açılır? Android ve iOS siyah mod açma işlemi
1/

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat

"Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin edin" demişti! İrem Derici'ye ceza kesildi

"Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin edin" demişti! İrem Derici'ye ceza kesildi

Alina Boz üstsüz pozuyla Instagram'ı salladı!

Alina Boz üstsüz pozuyla Instagram'ı salladı!

2 yolcuda koronavirüs çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı

2 yolcuda koronavirüs çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı

Uyuma numarası tutmadı, her şeyi itiraf etti

Uyuma numarası tutmadı, her şeyi itiraf etti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

Diğer Haberler

Kaçırılan Türk gemicilerle ilgili yeni gelişme

Kaçırılan Türk gemicilerle ilgili yeni gelişme

Malatya’daki koronavirüs vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Türkiye’nin iklim değişikliği raporu: Vatandaşların 85.3'ü endişe duyuyor

Rapor yayınlandı: Vatandaşların 85.3'ü endişe duyuyor

Yer: Kocaeli! 'Nöbet tutuyorum' dedi, yalanını komşusu ortaya çıkardı

'Nöbet tutuyorum' dedi, yalanını komşusu ortaya çıkardı

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Anayasa’nın ilk dört maddesi nedir? Anayasa’nın ilk 4 maddesi neleri kapsıyor?

Anayasa'nın ilk 4 maddesi nedir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.