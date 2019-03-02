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Ceza yiyen sürücü EDS'yi kurşunladı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 12:02 | Son Güncelleme

BURDUR'un Bucak ilçesinde Elektronik Denetleme Sistemi'ni (EDS) kurşunlayan sürücü M.B., gözaltına alındı.

Ceza yiyen sürücü EDS'yi kurşunladı

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)- BURDUR'un Bucak ilçesinde Elektronik Denetleme Sistemi'ni (EDS) kurşunlayan sürücü M.B., gözaltına alındı. Mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sürücü, ifadesinde, EDS cezası yediği için sinirlenerek ateş ettiğini söyledi.
Bucak'ta geçen 21 Şubat'ta, Alparslan Türkeş Bulvarı'nın Burdur- Antalya yönünde bulunan EDS'den sinyal alınmaması üzerine inceleme yapıldı. Polisin pazartesi günü yaptığı incelemede EDS'nin kurşunlanarak hasar gördüğü belirlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırma kapsamında mobese kayıtları kontrol edildi. Ekipler, EDS'ye, M.B. adlı kişinin silahla ateş ettiğini tespit etti.
Polis, M.B.'yi gözaltına aldı. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, EDS cezası yediği için sinirlenerek ateş ettiğini söyledi. M.B., mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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