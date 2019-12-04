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Cezadan kurtulmak için sokakta bedava çiçek dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 13:03 | Son Güncelleme

Samsun’da çalıntı telefonu sattığı gerekçesiyle gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatılan genç, telefonun sahibiyle, ‘sokakta 400 adet çiçek dağıtma’ şartıyla uzlaştı.

Samsun’da çalıntı telefonu sattığı gerekçesiyle gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatılan genç, telefonun sahibiyle, ‘sokakta 400 adet çiçek dağıtma’ şartıyla uzlaştı. Genç, cezadan kurtulmak için sokakta 400 çiçek dağıttı.
Samsun’da aracındaki cep telefonu çalınan bir kadın polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, 20 yaşındaki Orhan Ünlü’yü, bir başkasından aldığı ancak çalıntı olduğunu bilmediği cep telefonunu satarken gözaltına aldı. Şüpheli hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Suçun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca görevlendirme yapıldı. Uzlaştırmacı Arslan Üner tarafından taraflar arasında yapılan müzakereler sonucunda şüphelinin üzerinde faturasız bir malın alınmasıyla ilgili uyarı notu bulunan 400 adet çiçek dağıtması şartıyla uzlaşma sağlandı. Uzlaşma sonucu Orhan Ünlü, Atakum ilçesindeki Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Parkı önünde yoldan geçen vatandaşlara çiçek dağıttı ve başından geçen olayı anlatıp uzlaşmak için böyle bir yola başvurduğunu söyledi.
Yanında uzlaştırma görevlisi Arslan Üner ile çiçek dağıtan Orhan Ünlü zaman zaman zor anlar yaşadı. Çoğu vatandaş kendilerine uzatılan çiçeği tedirginlik yaşayıp almayarak yollarına devam ederken konuyu öğrenen vatandaşlar ise uygulamanın memnuniyet verici olduğunu belirterek askere gidecek olan gence kolaylıklar diledi.
Sokakta çiçek dağıtmada zorlanan Orhan Ünlü, çiçeklerin geri kalanlarını da gittiği bir kafede oturan vatandaşlara ve kafe çalışanlara tek tek dağıtıp onları niçin çiçek dağıttığı ile ilgili bilgilendirip faturasız hiçbir örünü almamaları konusunda uyardı.
Uzlaştırması Arslan Üner, "Suç eşyasının alınması, kabul edilmesi, kullanılması, çalıntı malın kullanılması dava dosyasıyla ilgili tarafların taleplerinin yerine getirilmesiyle ilgili uzlaşmayı yerine getirdik. Suçun tanımlanmasına yönelik hem bir bilgilendirme notu hem de özür mahiyetinde halkın bilinçlenmesi izin çiçek dağıttı. Amacımız uzlaşmayı daha güzel ve barışçıl bir yöntemlerle çözmek. Halkı bilinçlendirmek. Toplumsal yararlara imza atmak” dedi.
Yarın askere gideceğini belirten Orhan Ünlü ise "Uzlaştırmak güzel bir şey. Yarın askere gideceğim ve kafam çok rahat. Aklımla hiçbir soru işareti olmayacak. Herkesin uzlaşmasını isterim. Güzelce anlaşmalı. Kendimi şuan çok mutlu hissediyorum. Hiç kimse faturasız bir telefon, laptop ve elektronik malzeme almasın. Ben faturasız olarak almıştım, o da çalıntı çıktı. Çiçeklerin üzerine güzel bir not yazdım. Herkesin okumasını istedim" diye konuştu.
Bazı vatandaşlar ise uzlaşmanın önemine dikkat çekerek toplumsal barışa katkı sağlandığını belirtip çiçek dağıtan gence teşekkür ettiler.

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