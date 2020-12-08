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Cezaevi arkadaşlarına para göndermek için adam kaçırdılar

08.12.2020 09:54 | Son Güncelleme:
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Adana’da kaçırdıkları kişiyi ölümle tehdit ederek cezaevindeki arkadaşları için 15 bin lira para istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent-Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da kaçırdıkları kişiyi ölümle tehdit ederek cezaevindeki arkadaşları için 15 bin lira para istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent-Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 31 yaşındaki Ahmet Aydın 3 Aralık günü Muhammet K. (19), Umut A. (19), Ferhat A. (22) ve Yakup A. (27) tarafından kaçırılıp portakal bahçesine götürüldü. Burada Yakup A., Ahmet Aydın’a cezaevinde arkadaşları olduğunu onlara 15 bin lira para göndermek istediklerini belirterek, “Senin nereden geldiği belli olmayan yüksek miktarda paran varmış. Oradan bize 15 bin lira ver. Parayı vermezsen seni öldürürüz” diyerek silah gösterdi. Zanlılar Aydın’ı sabaha kadar alıkoydu. Daha sonra kahvaltı yapan zanlılar Aydın’ı tehdit etmeye devam edince Aydın, “Evde param yok ama altın var beni eve götürün ondan size vereyim” dedi. Bunun üzerine Yakup A., Aydın’ın yanına Umut A. ve Muhammet K.’yi vererek eve gönderdi. Sabah eve gelen Aydın altınları alıp kendini ölümle tehdit eden 4 kişiye vereceğini söyledi.
Babası Zeynel Aydın (56) “Oğlum neden altınları vereceksin kim bunlar polisi arayalım gelsin yakalasın” deyince Ahmet Aydın altınları vermekten vazgeçti, baba ise polisi aradı. Bu durumu öğrenen zanlılar kaçmak istedi ancak polis zanlıları yakaladı. Polis bu iki şüpheliyi sorguya alıp diğer kişilerin isimlerini belirledi. Polis kısa sürede zanlıların peşine düştü. Polisten kaçmak isteyen zanlılar kaza yaptı. Polis diğer iki zanlıyı da yakaladı. Emniyete getirilen zanlılar sorguya alındı. Zanlılar Ahmet Aydın’ı kaçırmadıklarını ondan sadece cezaevindeki arkadaşlarına göndermek için para istediklerini öne sürdü.
Bu arada, zanlılardan Yakup A.’nın yağma ve hırsızlık olmak üzere 4 olaydan arandığı öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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