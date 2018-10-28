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Cezaevi arkadaşlarının hırsızlıktan yakalanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 17:16 | Son Güncelleme

Cezaevi arkadaşlarının hırsızlıktan yakalanması

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 11 ikametten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, balkon kapılarını zorlayarak girdikleri 11 ikametten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet B, Engin K. ve Murat B'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Daha önce İstanbul'da ve Develi ilçesinde farklı suçlara karıştıkları da öğrenilen şüphelilerin, hırsızlık suçundan girdikleri cezaevinde tanıştıkları ve arkadaş oldukları belirtilmişti.

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adliye hırsızlık tutuklama zanlı

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