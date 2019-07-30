Cezaevi bahçesine uyuşturucu hap dolu poşet atan 2 şüpheli tutuklandı

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Honaz ilçesindeki açık cezaevinin bahçesine, poşet içinde 900 uyuşturucu hap atıp kaçan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Olay, 27 Temmuz'da meydana geldi. Plakaları sökülmüş bir otomobil, Kocabaş Mahallesi'ndeki Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun yakınına geldi. Otomobilden inen 2 kişi, yarı açık cezaevinin duvarına yaklaşıp, bahçeye poşet atıp, kaçtı. Durumu farkeden infaz koruma memurları, jandarmalarla birlikte poşeti kontrol ettiğinde içinde 900 adet uyuşturucu hap olduğunu belirledi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen soruşturma başlatıp, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden, cezaevi bahçesine uyuşturucu hap dolu poşeti atan şüphelilerin Aydın A.(25) ve Ali O.(27) olduğu belirlendi. İki şüpheli, dün evlerinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Şüphelilerin uyuşturucu hapları hangi hükümlü veya hükümlüler için attığı ise araştırılıyor.

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