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Cezaevi çalışanlarının önünde çırılçıplak dolaştırılan genç kız intihar etti

DÜNYA HABERLERİ  | 25.10.2018 08:59 | Son Güncelleme

İngiltere'de sarhoş halde direksiyon başına geçen 21 yaşındaki genç kız, 15 yaşındaki gence çarpıp kaçmıştı. Yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemeden 2 yıl hapis cezası alan Katie Allan, hapiste bulunduğu süre boyunca psikolojik baskılara maruz kaldı.

Cezaevi çalışanları önünde soyularak çırılçıplak dolaştırılan genç kız, yaşadığı psikolojik baskıya dayanamadı. Cezaevinde 5. ayını dolduran 21 yaşındaki Katie'nin yapılan baskılara dayanamayarak intihar ettiği açıklandı.

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İngiltere'de araba kullanırken 15 yaşındaki gence çarpan 21 yaşındaki genç kız, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevi çalışanları önünde çırılçıplak dolaştırılan genç kız, yaşadığı psikolojik baskıya dayanamayarak intihar etti.
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Küçük bir çocuğa çarpıp kaçtıktan sonra yakalanıp hapse atılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Katie Allan, cezaevi çalışanlarının önünde çırılçıplak dolaştırılınca intihar etti.
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SARHOŞ ŞEKİLDE ARABA KULLANIRKEN 15 YAŞINDAKİ GENCE ÇARPTI

SARHOŞ ŞEKİLDE ARABA KULLANIRKEN 15 YAŞINDAKİ GENCE ÇARPTI
İngiltere, hapse düşen 21 yaşındaki üniversite öğrencisinin intiharını konuşuyor. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Katie Allan, sarhoş bir şekilde araba kullanırken 15 yaşındaki Michael Keenan'a çarptı. Daha sonra çocuğu bilinçsiz halde yolun ortasında bırakan genç kadın, yakalandıktan sonra 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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CEZAEVİNDE ÇIRILÇIPLAK DOLAŞTIRILINCA İNTİHAR ETTİ

CEZAEVİNDE ÇIRILÇIPLAK DOLAŞTIRILINCA İNTİHAR ETTİ
Çocuk, haftalar süren tedavinin ardından iyileşti. Ancak Haziran ayında cezaevinde beşinci ayını dolduran kadının intihar ettiği açıklandı.
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Katie Allan'ın Daily Record gazetesine konuşan ailesi, cezaevinde rahat bırakılmayan Katie Allan için bardağı taşıran son damlanın, cezaevi çalışanlarının önünde çırılçıplak dolaştırılması olduğunu söyledi.
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İngiltere basını, bu olayın ardından cezaevi koşullarını tartışmaya açtı.
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