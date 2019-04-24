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Cezaevi firarileri polisten kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 20:29 | Son Güncelleme

Yenimahalle ilçesinde, polis tarafından takip edildiklerini anlayınca kaçan ikisi cezaevi firarisi üç kişi takiple yakalandı

Polis tarafından takip edildiklerini anlayınca kaçan ikisi cezaevi firarisi üç kişi, takip sonucu yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerice, hırsızlık yaptıklarından şüphelenilen üç kişinin bulunduğu otomobil takibe alındı.

Takip edildiklerini anlayan şüpheliler, otomobille kaçarken Yenimahalle ilçesi Başkent Bulvarı üzerinde kaza yaptı.

Kazanın ardından şüpheliler, tabancayla havaya ateş ederek yaya olarak kaçmaya devam etti.

Şüpheliler bölgeye sevk edilen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan H.M, T.M. ve A.D. emniyete götürüldü.

Zanlılardan H.M. ile T.M'nin cezaevi firarisi oldukları belirlendi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü hırsız

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