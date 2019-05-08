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Cezaevi firarileri yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 21:53 | Son Güncelleme

Kayseri'de cinayet suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 cezaevi firarisi gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, cinayet suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 cezaevi firarisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2012'de işlenen bir cinayetin hükümlüsü olan ve 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Yakup Özer'in, Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir evde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, söz konusu eve düzenlenen operasyonda Özer, gözaltına alındı.

Ayrıca, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan uygulamada, 2005'te bir kişiyi öldüren ve 28 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Faruk Yıldırım da yakalandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Özer ve Yıldırım'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet firari kasten adam öldürme

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