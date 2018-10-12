Cezaevi firarisi 14 ay sonra yakalandı

Kastamonu'da, açık cezaevinden 14 ay önce firar eden hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 14 ay önce Kastamonu Açık Cezaevi'nden firar eden E.T, Taşköprü ilçesinde polisin yaptığı yol kontrolü sırasında yakalanarak gözaltına alındı.

E.T, emniyetteki işlemlerin ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

