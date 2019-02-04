Cezaevi firarisi, 15 dakikalık kovalamacada yakalandı

Mehmet İNAN/ BURSA,(DHA)- BURSA'da, evine gelen polisleri görünce kaçmaya çalışan cezaevi firarisi M.M.K. (32), 15 dakikalık kovalamaca sonucu yakalandı.

Yaklaşık bir ay önce Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden M.M.K.'yı yakalamak için çalışma başlatan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bulunduğu adresi tespit etti. Evine gelen polisleri gören M.M.K., yakalanmamak için kaçmaya başladı. Yaya olarak kaçan şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. 15 dakika süren kovalamacanın ardından M.M.K., ekipler tarafından gözaltına alındı.Yaklaşık 5 yıl önce 'kasten adam yaralamak' suçundan 11 yıl ceza alan M.K.K., Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen M.M.K., daha sonra cezaevine gönderildi.

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