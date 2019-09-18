HABER

Cezaevi firarisi 5 yıl sonra tatil dönüşü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 12:21 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 5 yıl önce resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 40 yıl hapis cezası alan ve cezasının birinci yılında cezaevinden firar eden şahıs, tatilden dönerken Konya polisi tarafından başkasının adına düzenlenmiş kimlikle yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Gaziantep Ceza Mahkemesince verilen ’Resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık’ suçlarından hakkındaki kesinleşmiş 40 yıl hapis cezasının birinci yılını infaz ederken 5 yıl önce Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden Metin G.’nin 35 AIR 52 plakalı otomobille tatil için gittiği Mersin’den İzmir’e seyir halinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Cezaevi firarisi 5 yıl sonra tatil dönüşü yakalandı

Gaziantep’te 5 yıl önce resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 40 yıl hapis cezası alan ve cezasının birinci yılında cezaevinden firar eden şahıs, tatilden dönerken Konya polisi tarafından başkasının adına düzenlenmiş kimlikle yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Gaziantep Ceza Mahkemesince verilen ’Resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık’ suçlarından hakkındaki kesinleşmiş 40 yıl hapis cezasının birinci yılını infaz ederken 5 yıl önce Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden Metin G.’nin 35 AIR 52 plakalı otomobille tatil için gittiği Mersin’den İzmir’e seyir halinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Karaman yolu üzerinde uygulama noktasında beklemeye başlayan polis ekipleri, aracı durdurularak şahsın kimlik sorgulamasını yaptı. Şahsın ibraz ettiği kimliğin farklı bir isim üzerine hazırlandığını tespit eden İnfaz Büro Amirliği ekipleri Metin G.’yi gözaltına aldı. İfadesi için emniyete götürülen Metin G.’nin 5 yıl önce Gaziantep’teki cezaevinden kaçtığını ve İzmir’de saklandığını itiraf ettiği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından Metin G.’nin Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!
Irak kuzeyinde 417 terörist etkisiz hale getirildiIrak kuzeyinde 417 terörist etkisiz hale getirildi
Sınırı geçen Yunan askerlerine 'casusluk' suçlamasında takipsizlikSınırı geçen Yunan askerlerine 'casusluk' suçlamasında takipsizlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.