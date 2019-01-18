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Cezaevi firarisi ablasının evinde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 12:41 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da, cezaevi firarisi Murat Öz, ablasının evinde yakalandı.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, cezaevi firarisi Murat Öz, ablasının evinde yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2013 yılında hükümlü olduğu Antalya Cezaevi'nden firar eden Murat Öz'ün, Şanlıurfa'da olduğunu belirledi. Polisler yaptığı araştırmada cezaevi firarisinin ablasının evinde olduğunu saptadı. Bunun üzerine polisler, Devteşti Mahallesi'ndeki ablasının evine düzenlediği baskında Murat Öz'ü yakaladı. Gözaltına alınan cezaevi firarisi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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