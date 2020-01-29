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Cezaevi firarisi alışveriş yaparken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 14:30 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.B., jandarmanın takibi sonucu bir markette alışveriş yaparken yakalandı.

Cezaevi firarisi alışveriş yaparken yakalandı

Elif FİLİZ/BİSMİL (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.B., jandarmanın takibi sonucu bir markette alışveriş yaparken yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticari yapmak suçundan, hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıl önce Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden M.B.'nin Bismil ilçesine bağlı kırsal Tepe Mahallesi'ne geldiği bilgisine ulaştı. M.B.'yi takibe alan ekipler, marketten alışveriş yaparken yakaladı.
Jandarmadaki sorgusunun ardından M.B., hakkındaki kesinleşmiş hüküm gereği tutuklanarak Diyarbakır T-1 Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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