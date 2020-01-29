HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cezaevi firarisi alışveriş yaparken yakalandı

Cezaevi firarisi alışveriş yaparken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 16:00 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.B., jandarmanın takibi sonucu bir markette alışveriş yaparken yakalandı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.B., jandarmanın takibi sonucu bir markette alışveriş yaparken yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticari yapmak suçundan, hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıl önce Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden M.B.'nin Bismil ilçesine bağlı kırsal Tepe Mahallesi'ne geldiği bilgisine ulaştı. M.B.'yi takibe alan ekipler, marketten alışveriş yaparken yakaladı.
Jandarmadaki sorgusunun ardından M.B., hakkındaki kesinleşmiş hüküm gereği tutuklanarak Diyarbakır T-1 Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Basura ne iyi gelir, evde basur tedavisi mümkün mü?Basura ne iyi gelir, evde basur tedavisi mümkün mü?
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
Ankara'da korkutan depremAnkara'da korkutan deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Türkiye'den çok sert tepki: İbret verici, İki yüzlülük

Türkiye'den çok sert tepki: İbret verici, İki yüzlülük

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Suriye'den Türkiye'ye füze atıldı' ihbarı jandarmayı harekete geçirdi

'Suriye'den Türkiye'ye füze atıldı' ihbarı! Ekipler alarma geçti

Son dakika! Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Ankara'da korkutan deprem

Elazığ'daki depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak

Başına pet şişe geçmiş halde bulunan köpek kurtarıldı

Başına pet şişe geçmiş halde bulunan köpek kurtarıldı

Bankaya gitmek için evden çıkan genç, tarım ilacıyla intihar etmiş

Bankaya gitmek için evden çıkan genç, tarım ilacıyla intihar etmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.