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Cezaevi firarisi benzinlikte yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 12:22 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, üzerinde silah olduğu bildirilen cezaevi firarisi, polis ekipleri tarafından akaryakıt istasyonunda yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Orhangazi Mahalesi Kütahya Yolu Meydanı’nda bulunan bir akaryakıt istasyonuna gece saat 02.00’da bir taksi geldi.

Eskişehir’de, üzerinde silah olduğu bildirilen cezaevi firarisi, polis ekipleri tarafından akaryakıt istasyonunda yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Orhangazi Mahalesi Kütahya Yolu Meydanı’nda bulunan bir akaryakıt istasyonuna gece saat 02.00’da bir taksi geldi. Taksinin içerisinde bulunan şahsın üzerinde silah olduğu bilgisine ulaşan ekipler, akaryakıt istasyonuna gitti. Araçta bulunan A.D. (44) isimli şahsın cezaevi firarisi olduğu öğrenilirken, şahsın üzerinde; siyah renkli bıçak ve 7 adet 7.65 milimetre mermi ele geçirildi. Ayrıca taksi içerisinde paspas üstünde 7.65 milimetre markası belli olmayan silah ve bu silaha ait 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Yakalanarak cezaevine götürülen şahsın, silahın kendisine ait olmadığını beyan ettiği öğrenildi.

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