HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cezaevi firarisi 'Binbir Surat' Aksaray'da yakalandı

Cezaevi firarisi 'Binbir Surat' Aksaray'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2020 14:59 | Son Güncelleme

Çeşitli illerde kendisini doktor, kuyumcu ve iş insanı olarak tanıtıp, 16 dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen ve hakkında 22 ayrı suçtan 26 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Nuh Mehmet Göncü (54), Aksaray'da yakalandı.

Cezaevi firarisi 'Binbir Surat' Aksaray'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda ilde, dolandırıcılık olayına karışan ve binbir surat lakabıyla anılan Nuh Mehmet Göncü'nün Aksaray’da olduğu bilgisine ulaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlattı. Göncü, bu sabah Taşpazar Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı.
Göncü'nün 5 yıl önce Niğde Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği, kendisini doktor, kuyumcu, iş insanı olarak tanıtıp 16 ayrı dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiği, İstanbul ve Kayseri başta olmak üzere 5 ayrı ilde arandığı tespit edildi.

Hakkında 22 ayrı suçtan 26 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis ve 103 bin TL adli para cezası bulunduğu da saptanan Göncü, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Kaç kişiyi dolandırdın?" sorusuna, gülümseyerek karşılık veren Göncü, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

658846cb6f811053c4d5006df013a4f1

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmışBursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmış
Ünlü fast food zincirinde kabusu yaşadı! Ünlü fast food zincirinde kabusu yaşadı!
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
Anahtar Kelimeler:
Binbir surat firari nuh mehmet göncü

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aslan'ın şoförüne 'suç üstlenme' davası

Mehmet Aslan'ın şoförüne 'suç üstlenme' davası

Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti 

Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti 

İran'da koronavirüs alarmı! Ölü sayısı artıyor

İran'da koronavirüs alarmı! Ölü sayısı artıyor

Korkunç gerçek 20 yıl sonra ortaya çıktı!

Korkunç gerçek 20 yıl sonra ortaya çıktı!

Survivor'da ağlatan veda!

Survivor'da ağlatan veda!

Arda Kural yıllar sonra ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi

Arda Kural yıllar sonra ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Annesi canlı yayında açıkladı! Atakan'a teklif yağıyor

Annesi canlı yayında açıkladı! Atakan'a teklif yağıyor

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

16 asırlık tarih binalar arasında kaldı

16 asırlık tarih binalar arasında kaldı

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Diğer Haberler
Bakırköy Adliyesi'nde avukata darp! Görüntüler ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı

Ünlü fast food zincirinde kabusu yaşadı! Kopan parmağının cezası belli oldu

Ünlü fast food zincirinde kabusu yaşadı!

Ceren Damar davasındaki sanık avukata soruşturma!

Ceren Damar davasındaki sanık avukata soruşturma!

Ankara'da astsubay eşini öldürüp, intihar etti! Bıraktıkları not ortaya çıktı

Henüz 1 buçuk aylık evlilerdi... Ankara'da korkunç olay!

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

Ankara'dan açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

2 yıldır taksisinde unutulan ayakkabının sahibini arıyor

2 yıldır bunun sahibini arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.