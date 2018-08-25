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Cezaevi firarisi Bolu'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 15:31 | Son Güncelleme

Cezaevi firarisi Bolu'da yakalandı

Hakkında, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan arama kararı bulunan cezaevi firarisi Bolu'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hakkında ikisi "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçu ile birisi de cezaevinden firar olmak üzere toplam 3 yakalama kararı bulunan E.B'nin Bolu'ya geldiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin Sümer Mahallesi'nde bulunan bir evde saklandığını belirleyen ekipler, eve operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan şüpheli emniyete götürülürken, şüphelinin üstünde, aracında ve saklandığı evde yapılan aramada ise 100 ila 150 gramlık paketler halinde metamfetamin, kubar esrar ve skunk ele geçirildi.

Bolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Bolu Cezaevi firarisi

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