Cezaevi firarisi, çaldığı malzemeleri satarken yakalandı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli)- KOCAELİ'de 18 ayrı suçtan girdiği cezaevinden firar eden hırsızlık şüphelisi E.Ö. (18), yakalandı. E.Ö.'nün firar ettikten sonra 4 farklı hırsızlık olayına daha karıştığı belirlendi. Kocaeli'de 30 Aralık 2017 tarihinde 18 farklı suçtan yakalanan E.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Açık cezaevinden Temmuz ayında izne çıktıktan sonra firar eden E.Ö.'nün, Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki bir bağ evine hırsızlık amacıyla girdiği tespit edildi. 3 Eylül'te İzmit Yenişehir Mahallesi'ndeki bir otomobil bayisinden 1 motosiklet, 4 dizüstü bilgisayar ve 1 fotoğraf makinesi, 4 Eylül tarihinde İzmit Körfez Mahallesi'ndeki bir fotoğraf stüdyosundan 5 bin lira değerinde 1 fotoğraf makinesi ve 13 Eylül tarihinde İzmit Kadıköy Mahallesi'ndeki Suriyeli kişiye ait restorandan 2 bin 500 TL çaldığı tespit edildi. Şüphelinin çaldığı malzemeleri İzmit'te bulunan bir alışveriş merkezinin çevresinde satmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Polis, düzenlenen operasyonla E.Ö.'yü çalıntı malzemeleri satanrken gözaltına aldı. Farklı suçlardan 45 kaydı bulunan E.Ö., emniyette işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
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