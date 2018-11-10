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Cezaevi firarisi, çatı katında yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 15:30 | Son Güncelleme

 KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde 11 aydır aranan cezaevi firarisi M.A.

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde 11 aydır aranan cezaevi firarisi M.A. (36), babasına ait evin çatı katında yakalandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişiyi 'kasten adam öldürme' suçundan, 2015 yılında 12 yıl 6 ay hapis cezası alan M.A., cezasını çektiği Afyonkarahisar Cezaevi'nden 11 ay önce firar etti. Afyonkarahisar ve Uşak İl Emniyet Müdürlüklerinin yakalamak için özel ekip kurmasına rağmen bugüne kadar bir türlü yakalanamayan M.A., Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir ihbarı değerlendirmesi sonucunda, Salur Mahallesi'nde bulunan babasına ait evin çatı katında yakalandı. Gözaltına alınan M.A., işlemlerinin ardından Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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