Cezaevi firarisi, drone ile havadan takip edilerek yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 'suç işleme amacıyla örgüt kurma ve hırsızlık' suçlarından yargılandığı 14 dosyadan 26 yıl 6 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan Serkan Bahçe (37), saklandığı inşaat alanında, drone kamerayla takip edilerek kovalamaca sonucu yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'suç işleme amacıyla örgüt kurma ve hırsızlık' suçlarından yargılandığı14 dosyadan 26 yıl 6 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan Serkan Bahçe'nin yakamalak için çalışma başlattı. 2 yıldır aranan firari hükümlüyü inşaat alanında sıkıştıran ekipler, alanın geniş olmasından dolayı olay yerine 'drone' kamera getirdi. Araziyi havadan gözetleyen ekipler, etrafa dağılarak Bahçe'yi yakalamaya çalıştı. Saklandığı yerden çıkarak aniden kaçmaya başlayan Bahçe, kovalamaca sonucu yakalandı. Havadan görüntülenen kovalamaca anı ise filmleri aratmadı. Yere yatırılarak kelepçelenen Bahçe'nin üzerinden kimlik çıkmadı.
Emniyete götürülen hükümlü sorgusunun işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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