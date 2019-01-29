Cezaevi firarisi evinde saklanırken yakalandı

Kocaeli’nde Açık Cezaevi’nden kaçtığı tespit edilen ve çeşitli suçlardan sabıkası bulunan şahıs evinde saklanırken yakalandı
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan izne çıktıktan sonra geri dönmediği öğrenildi. İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından hakkında arama çalışması başlatıldı. Cezaevi firarisi Samet K. adlı şahsın çeşitli hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 5 yıl 8 ay hapis cezasının olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu firari şahsın Gültepe Mahallesi’nde bulunan evinde saklandığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda yakalanan Samet K. cezaevine gönderildi.
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