Cezaevi firarisi, evinin çatısında yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, çeşitli suçlardan hükümlü olduğu cezaevinden firar eden İdris Abiş (28), polis operasyonu sırasında kaçmak isterken, evinin çatısında yakalandı.

'Hırsızlık', 'silahla tehdit', 'ateşli silahları ve bıçakları izinsiz satmak' suçlarından tutuklanıp, cezaevine konulan İdris Abiş, yargılandığı davada 14 yıl 4 ay hapse çarptırıldı. Abiş, cezasını çektiği Hatay Yayladağı Açık Cezaevi'nden firar etti. Hükümlünün Adana'ya geldiğini belirleyen Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, adresini tespit etti. Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki eve baskın yapan polisler, Abiş'i kaçmak isterken, evinin çatısında yakaladı.

Emniyete götürülen İdris Abiş, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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