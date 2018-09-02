HABER

Cezaevi firarisi, evinin çatısında yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 12:10 | Son Güncelleme

ADANA'da, çeşitli suçlardan hükümlü olduğu cezaevinden firar eden İdris Abiş (28), polis operasyonu sırasında kaçmak isterken, evinin çatısında yakalandı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, çeşitli suçlardan hükümlü olduğu cezaevinden firar eden İdris Abiş (28), polis operasyonu sırasında kaçmak isterken, evinin çatısında yakalandı. 'Hırsızlık', 'silahla tehdit', 'ateşli silahları ve bıçakları izinsiz satmak' suçlarından tutuklanıp, cezaevine konulan İdris Abiş, yargılandığı davada 14 yıl 4 ay hapse çarptırıldı. Abiş, cezasını çektiği Hatay Yayladağı Açık Cezaevi'nden firar etti. Hükümlünün Adana'ya geldiğini belirleyen Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, adresini tespit etti. Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki eve baskın yapan polisler, Abiş'i kaçmak isterken, evinin çatısında yakaladı. Emniyete götürülen İdris Abiş, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

PARTNERKuzen paniğiKuzen paniği
Otomobil takla attı: 2 kişi öldüOtomobil takla attı: 2 kişi öldü
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldüDevrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal çağrısı

Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal çağrısı

Defne Samyeli'den çok konuşulacak Cem Yılmaz paylaşımı

Defne Samyeli'den çok konuşulacak Cem Yılmaz paylaşımı

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Bal yemeyi çok severim' dedi, iki dakikada 1 kilo 750 gram bal yedi!

'Bal yemeyi çok severim' dedi, iki dakikada 1 kilo 750 gram bal yedi!

Eşinin bileziklerini pense ile keserek TOKİ'den aldığı evin taksidini ödemeye çalışan kocaya 5 yıl hapis!

Eşinin bileziklerini pense ile keserek TOKİ'den aldığı evin taksidini ödemeye çalışan kocaya 5 yıl hapis!

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!

Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!

Adana'da gece yarısı şüpheli ölüm!

Adana'da gece yarısı şüpheli ölüm!

Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı

Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.