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Cezaevi firarisi hırsız yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 11:35 | Son Güncelleme

İZMİT'te, cezaevinden firar ettikten sonra bir alışveriş merkezi ve PTT Kocaeli Başmüdürlüğü'ne girerek hırsızlık yapan R.K.(25) yakalandı.

Cezaevi firarisi hırsız yakalandı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, cezaevinden firar ettikten sonra bir alışveriş merkezi ve PTT Kocaeli Başmüdürlüğü'ne girerek hırsızlık yapan R.K.(25) yakalandı.
6 Ekim tarihinde İzmit Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinden 50 bin TL değerinde cep telefonu, bitişiğinde bulunan PTT Kocaeli Başmüdürlüğü'nden bin TL nakit para, 3 bin TL değerinde cep telefonu ve bir masanın altında duran kadın ayakkabısı çalındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, hırsızlık yapan kişinin cezaevi firarisi R.K. olduğu belirlendi. Yaklaşık 1 ay boyunca Gebze, Darıca ve İzmit ilçelerinde yapılan takip çalışmasının ardından R.K., İzmit Kemalpaşa Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen R.K., adliyeye sevk edildi.

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