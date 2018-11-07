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Cezaevi firarisi hırsız yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 12:05 | Son Güncelleme

HIRSIZLIK ANLARI KAMERALARI YANSIDI Cezaevinden firar ettikten sonra İzmit'te bir alışveriş merkezi ve PTT Başmüdürlüğü'ne girerek hırsızlık yapan R.K.

Cezaevi firarisi hırsız yakalandı (2)

HIRSIZLIK ANLARI KAMERALARI YANSIDI
Cezaevinden firar ettikten sonra İzmit'te bir alışveriş merkezi ve PTT Başmüdürlüğü'ne girerek hırsızlık yapan R.K. yakalanırken, hırsızlık anları kameralara yansıdı. R.K. alışveriş merkezinden cep telefonları çalarken, personelin yararlandığı odaya girerek buzdolabından bir şişeyi alıp birkaç yudum içtikten sonra şişeyi buzdolabına bırakması dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI

Cezaevi firarisi hırsız yakalandı (2)Cezaevi firarisi hırsız yakalandı (2)Cezaevi firarisi hırsız yakalandı (2)Cezaevi firarisi hırsız yakalandı (2)

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