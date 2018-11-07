Cezaevi firarisi hırsız yakalandı (2)

HIRSIZLIK ANLARI KAMERALARI YANSIDI

Cezaevinden firar ettikten sonra İzmit'te bir alışveriş merkezi ve PTT Başmüdürlüğü'ne girerek hırsızlık yapan R.K. yakalanırken, hırsızlık anları kameralara yansıdı. R.K. alışveriş merkezinden cep telefonları çalarken, personelin yararlandığı odaya girerek buzdolabından bir şişeyi alıp birkaç yudum içtikten sonra şişeyi buzdolabına bırakması dikkat çekti.

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