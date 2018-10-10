HABER

Cezaevi firarisi hırsızlık şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 17:37 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinde, cezaevi firarisi hırsızlık şüphelisi H.A., polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Cezaevi firarisi hırsızlık şüphelisi yakalandı

Bahattin ALBAYRAK/ DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, cezaevi firarisi hırsızlık şüphelisi H.A., polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi olan, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık yaptığı suçlamasıyla aranan H.A.'nın ilçede bulunduğunu belirledi. Bu sabah yapılan operasyonla, H.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen H.A. tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNEREn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indirEn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indir
Emniyetin önünde öldürüldüEmniyetin önünde öldürüldü
Ortalık bir anda karıştı! Çığlıkları sokağı inlettiOrtalık bir anda karıştı! Çığlıkları sokağı inletti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 9 ölü, çok sayıda kişi aranıyor

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 9 ölü, çok sayıda kişi aranıyor

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Kandil'de çarpık ilişki rezaleti

Kandil'de çarpık ilişki rezaleti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ortalık bir anda karıştı! Çığlıkları sokağı inletti

Ortalık bir anda karıştı! Çığlıkları sokağı inletti

Kayseri'de motosikletin arkasına bağladığı kafeste kadın taşıyan adam gündemi sarstı!

Kayseri'de motosikletin arkasına bağladığı kafeste kadın taşıyan adam gündemi sarstı!

İkisi de kadın! 'Bu da benden sana hediye olsun' deyip...

İkisi de kadın! 'Bu da benden sana hediye olsun' deyip...

Hastane kapısındaki çifte infazda flaş gelişme

Hastane kapısındaki çifte infazda flaş gelişme

Kanser teşhisiyle kemoterapi verildi! Gerçek o kadar farklı çıktı ki

Kanser teşhisiyle kemoterapi verildi! Gerçek o kadar farklı çıktı ki

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.