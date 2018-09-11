Cezaevi firarisi, hırsızlık yaparken yakalandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da yarı açık cezaevinden firar eden ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İrfan İ., çaldığı otomobil dolusu kablolarla birlikte yakalandı.

Seydim köyü kırsalında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan bir otomobili takibe aldı. Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilin sürücüsünün yarı açık cezaevinden firar eden ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İrfan İ., olduğu belirlendi. Otomobilde yapılan aramada rulo halinde piyasa değeri 85 bin lira kablo ve kesim işinde kullanılan makas ele geçirildi. Şüphelinin kabloları bir işyerinden çaldığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen İrfan İ., tutuklandı.

FOTOĞRAFLI



