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Cezaevi firarisi iki hükümlü Karabük'te yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 16:04 | Son Güncelleme

Cezaevi firarisi iki hükümlü Karabük'te yakalandı

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki cezaevinden kaçan iki mahkum, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu'dan Karabük'e gelen bir yolcu otobüsünü durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Kimlik kontrolünde, cezaevi firarisi olduğu anlaşılan C.D. (40) ve E.Ö. (18) gözaltına alındı.

C.D'nin "kasten öldürme" suçundan 18 yıl, E.Ö'nün ise "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu ve bulundukları Araç Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettikleri belirtildi.

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cezaevi firar Hükümlü Karabük

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