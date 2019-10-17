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Cezaevi firarisi ile hükümlü arkadaşı çatı katında yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 12:49 | Son Güncelleme

Samsun'da kredi kartı dolandırıcılığına yönelik operasyonda 22 suçtan kesinleşmiş 60 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve açık cezaevinden firar eden suç şebekesi elebaşı ile aynı suçlardan gıyabi hükümlü arkadaşı bir evin çatı katında gözaltına alındı - Operasyonda cezaevi firarisinin aynı evde kaldığı kız arkadaşı ile dolandırıcılıkta POS cihazının kullanıldığı marketin sahibi de yakalandı

Samsun'da kredi kartı dolandırıcılığına yönelik operasyonda 60 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan açık cezaevi firarisi ile aynı suçlardan 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü çatı katında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kredi kartı dolandırıcılığına ilişkin çalışmalar sırasında bir ihbarı değerlendirdi.

Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bir ikametgaha operasyon düzenleyen ekipler, 22 suçtan 60 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis ve 5 bin 260 lira adli para cezası bulunan, açık cezaevinden firar eden 20 kişilik suç şebekesinin elebaşı Kenan D. ile aynı suçu birlikte işlemekten 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Abdurrahim Ö'yü çatı katında yakaladı.

Ekipler, evde bulunan Kenan D'nin kız arkadaşı Aysun U'yu da gözaltına aldı.

Şüphelilerin, Samsun'da vatandaşların dolandırıcılık yöntemiyle kredi kartlarını alarak bir marketin POS cihazını kullandıklarını belirleyen ekipler, market sahibi Umut Ö'yü de yakaladı.

Zanlıların ikametgahında yapılan aramada 35 mermi, 7 cep telefonu, 4 dizüstü bilgisayar, 3 wifi, 3 harici bellek, 35 adaptör, 100 POS cihazı slipi, başkasına ait 2 kimlik fotokopisi ile 2 sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

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