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Cezaevi firarisi, kaçtığı aracın camından kafasını sokan polisi 100 metre sürükledi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 15:31 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde aracı durdurulan cezaevi firarisi, araca bakmak için başını camdan içeriye sokan polis memurunu yaklaşık 100 metre sürükleyip ağır yaraldıktan sonra kaçtı.

Aziz GÜVENER/ SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde aracı durdurulan cezaevi firarisi, araca bakmak için başını camdan içeriye sokan polis memurunu yaklaşık 100 metre sürükleyip ağır yaraldıktan sonra kaçtı. O anlar bir araç kamerasına yansıdı.

Olay kentin en işlek caddelerinden Bağlar Caddesi'nde dün akşam 20.00 sıralarında meydana geldi. Kafeler bölgesinde 'şok uygulaması' yapan polis ekipler şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Uyuşturucudan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenilen Ş.K, kullandığı araçla yavaşladı. Bu sırada şoför bölümüne gelerek Ş.K.'ye evrakıyla birlikte aşağıya inmesini söyleyen polis memuru Günay Doğdu, 3 kişinin bulunduğu araca bakmak için kafasını camdan içeriye soktu. Cezaevi firarisi Ş.K. bu sırada gaza yüklenerek kaçmaya başladı. Kolu aracın içinde sıkışan polis memuru da yaklaşık yaklaşık 100 metre araçla birlikte sürüklendi. Otomobil viraja girdiği sırada yola savrulan polis memuru Doğdu ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan polis, 112 Acil ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Boynunda ve vücudunun birçok yerinde kırıklar olduğu öğrenilen polis, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Olay sonrası Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, polisi sürükleyen aracı Zirai Aletler Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş halde buldu. Polis gece 20'den fazla adrese girip, arama yaparak gece boyunca da çok sayıda aracı çevirdi. Polis, araçtaki 2 kişiyi yakalarken olayın faili Ş.K. hala bulunamadı.

Öte yandan kaza anı, bu sırada yolcu alan bir dolmuşun kamerasına yansıdı. Görüntülerde kolu aracın içinde olan polisin otomobille birlikte sürüklendiği görüldü. Polisin bu anlarda yere düşmemek için koşmaya çalıştığı kameraya yansıdı.

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