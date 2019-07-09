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Cezaevi firarisi, kız kaçırınca yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 13:24 | Son Güncelleme

Samsun’da cezaevi firarisi genç, kız kaçırınca jandarma tarafından gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde meydana geldi.

Cezaevi firarisi, kız kaçırınca yakalandı

Samsun’da cezaevi firarisi genç, kız kaçırınca jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzincan Açık Cezaevinden firar ettiği öğrenilen 18 yaşındaki V.K., 17 yaşındaki C.D. adlı kızı kaçırdı. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gece yarısı B.K.’nin kaldığı evi tespit etti ve baskın düzenledi. V.K. jandarma tarafından gözaltına alınırken C.D. adlı kız ise ailesine teslim edildi. V.K., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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