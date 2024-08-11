Cezaevi firarisi koca dehşeti yaşattı! Çocuklarının gözü önünde eşini bıçakladı

Olay, saat 16:30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Saba Sokak'ta meydana geldi. Y.Ü çocuklarıyla birlikte çantalarını da alarak evden çıktı. O sırada eşi ile karşılaştı. Y.Ü. ile Gökhan Ü. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

ÇOCUKLARININ YANINDA YARALADI!

Kavgada Gökhan Ü., cebinden çıkardığı bıçakla Y.Ü.'yü çocuklarının yanında yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.Ü. ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde kaçan Gökhan Ü., yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Huzurlu Sokak'ta yakalanarak gözaltına alındı. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Gökhan Ü. polis merkezine götürüldü.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır