Cezaevi firarisi kolundan vurularak yakalandı

Hatay’ın Erzin ilçesinde cezaevi firarisi polisin yaptığı operasyonla saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Cezaevinden 6 ay önce firar eden Abdülkadir Süslü, Mahmutlu Mahallesi’nde saklandığı evde polisin "teslim ol" çağrısına uymayarak elindeki silahla havaya 2 el ateş etti. Süslü, teslim olmayınca kolundan vurularak etkisiz hale getirdi. Kolundan yaralanan Süslü ambulansla Erzin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Abdülkadir Süslü cezaevine teslim edildi.

