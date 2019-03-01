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Cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 22:14 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan cezaevi firarisi İlyas A.

Cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan cezaevi firarisi İlyas A. (39), kovalamaca sonunda yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Şeyh Adil Mahallesi'ndeki Perşembe Pazarı'nda meydana geldi. Devriye gezen mobil park polisi, şüphe üzerine içinde 4 kişinin olduğu otomobili durdurmak istedi. Sürücü ise ihtara uymayarak otomobille kaçmaya başladı. Kovalamaca sonunda Dulkadiroğlu Mahallesi'nde otomobili durduran sürücü ve diğer 3 kişi yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis tarafından yakalanan sürücünün kimlik tespiti sırasında cezaevi firarisi olan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İlyas A. olduğu belirlendi. İlyas A. emniyete götürülürken, otomobilde bulunan 3 kişiye de çevreye rahatsızlık vermekten idari işlem yapıldı.

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