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Cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 23:02 | Son Güncelleme

Cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı

Adıyaman'da cezaevi firarisi hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mara Mahallesinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, polis ekiplerinin kovalaması sonucu Mara Mahallesi TOKİ konutları yakınlarında yakalandı.

Kaçan şüphelinin Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden Mustafa U. olduğu belirlendi.

Zanlının hırsızlık suçundan 5 yıl 15 ay hapis cezası aldığı ve çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

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Adıyaman Cezaevi firarisi Kovalamaca

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