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Cezaevi firarisi, mahalle bekçilerinden kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 17:54 | Son Güncelleme

Antalya'da, mahalle bekçilerinin kimlik kontrolünden kaçmak isteyen firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hırsızlık suçundan aranan cezaevi firarisi, mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Örnek Mahallesi 1503 Sokak'ta devriye görevi yapan mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri kişinin kimliğini kontrol etmek istedi. Bu sırada kaçan şüpheli, kovalamacanın ardından yakalandı.

Üzerinden nüfus cüzdanı çıkmayan ve kendisini S.O. olarak tanıtan kişinin, parmak izi kontrolünde M.O. olduğu tespit edildi.

Hırsızlık suçundan hükümlü cezaevi firarisi olduğu belirlenen M.O, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cezaevi firarisi Manavgat tutuklama

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