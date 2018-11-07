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Cezaevi firarisi, mantardan zehirlenince yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 11:01 | Son Güncelleme

 ELAZIĞ Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda çeşitli suçlardan çarptırıldığı 20 yıl 4 aylık cezasını çekerken, geçen yıl izinli çıkıp firar eden Yılmaz Çengel (52), memleketi Tunceli'nin Ovacık ilçesinde arazide pişirip yediği mantardan zehirlenip hastaneye kaldırılınca yakalandı.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- ELAZIĞ Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda çeşitli suçlardan çarptırıldığı 20 yıl 4 aylık cezasını çekerken, geçen yıl izinli çıkıp firar eden Yılmaz Çengel (52), memleketi Tunceli'nin Ovacık ilçesinde arazide pişirip yediği mantardan zehirlenip hastaneye kaldırılınca yakalandı.
İnsan ticareti yapmak, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarında toplam 51 suç kaydı bulunan Yılmaz Çengel, Adana, Malatya ve Elazığ'da hakkında açılan 10 ayrı dava sonunda 20 yıl 4 ay hapis cezasına çarpıtıldı. Türkiye'nin çeşitli cezaevlerinde 5 yıl kaldıktan sonra, 2017 yılında Elazığ Açık Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Çengel, aynı yılın Mayıs ayında izinli olarak çıktı. 10 günlük iznini geçirmek üzere memleketi Ovacık ilçesine bağlı Kuşluca köyüne gelen Çengel, geri dönmedi. Arama çalışmaları sürerken, Çengel 200 koyun aldı.
Bir süre önce, koyunları çobanla birlikte arazide otlatan Çengel, bulduğu mantarı pişirip, yedi. Ancak Çengel fenalaştı. Ambulansla Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz Çengel'in mantardan zehirlendiği saptandı.
Jandarma, Çengel'in ifadesine başvurmak üzere hastaneye geldi. Çengel, sorulara çelişkili cevaplar verince ekipler, durumdan şüphelenip araştırmalarını genişletti. Çengel'in sahte kimlikle hastaneye geldiği tespit edildi.
Tedavisinin ardından gözaltına alınan Yılmaz Çengel, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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