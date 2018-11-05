Cezaevi firarisi nezarethanede ölü bulundu

ÇORUM (AA) - Çorum'da jandarma ekiplerince yakalanarak nezarethaneye konulan cezaevi firarisi ölü bulundu.
İddiaya göre, açık cezaevi firarisi olarak aranan H.T. (34), merkeze bağlı Cemilbey köyü yakınlarındaki evde jandarma ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, Cemilbey Jandarma Karakolu'na götürüldü. İşlemleri için nezarethanede bekletilen H.T, görevli askerler tarafından ölü bulundu.
Kendisini astığı iddia edilen H.T'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığınca soruşturma başlatıldı.
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